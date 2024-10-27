Ученые обнаружили новый симптом тяжелой депрессии

Результаты показали, что участники с большим депрессивным расстройством сообщали о блуждании мыслей в два раза чаще, чем здоровые контрольные лица. Эти люди сообщали о блуждании мыслей в 37% подсказок, по сравнению с только 17% для здоровых лиц. Различия в частоте блуждания мыслей среди людей с большим депрессивным расстройством были намного больше, чем среди здоровых контрольных лиц.