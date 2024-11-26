Ученые обнаружили мощнейшие космические лучи, исходящие из близких к Земле мест

Международная группа астрономов из Германии, Франции и других стран обнаружила самые интенсивные космические лучи из зарегистрированных на сегодня. Ученые предполагают, что некоторые из их источников расположены относительно близко к Земле, хотя пока неизвестно, что именно производит такое излучение. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).