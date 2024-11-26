Ученые обнаружили мощнейшие космические лучи, исходящие из близких к Земле мест

Космические лучи — высокоэнергетические частицы, производимые звездами, взрывами сверхновых, пульсарами и другими неизвестными источниками.
Команда зафиксировала лучи, наблюдавшиеся при энергиях вплоть до 40 тераэлектронвольт (ТэВ), что в 40 тыс. раз превышает энергию видимого света.
«Мы можем сделать вывод, что измеренные электроны космических лучей, скорее всего, происходят из очень немногих источников в непосредственной близости от нашей собственной Солнечной системы. Они находятся не далее чем в нескольких тысячах световых лет, что кажется очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами нашей галактики», — отметила глава подразделения экспериментальной астрофизики частиц в Потсдамском университете Катрин Эгбертс.
По мнению исследователей, столь сильное излучение, вероятнее всего, исходит от относительно старых сверхновых или голых ядер массивных звезд, чью насыщенную водородом оболочку сдуло звездными ветрами.