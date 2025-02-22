Ученые обнаружили место на Земле, где нет никакой формы жизни

Ученые продолжительное время были уверены, что какие-либо организмы там присутствуют, хоть и с большим трудом. Однако при тщательном изучении среды французско-испанскими исследователями во главе с биологом Лопесом Гарсиа из Французского национального центра научных исследований (CNRS) обнаружилось, что там никого нет.