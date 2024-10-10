Ученые обнаружили кости древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров

Исследователи предполагают, что крылатые хищники охотились подобно современным ястребам и совам, хватая добычу мощными лапами. На это указывают характерные особенности костей. Ноги птиц были достаточно сильными, чтобы поднимать мелких млекопитающих и даже детенышей динозавров.