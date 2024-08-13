Ученые обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса

В июне компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах — на Луну и Марс. В 2020 году Маск обещал, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а уже в 2050 году численность населения Красной планеты может превысить 1 млн человек.