Ученые обнаружили змею с тремя клыками в Австралии: она может быть самой опасной в мире

У австралийской змеи, обитающей в парке дикой природы, вместо двух обнаружили три клыка, которые вырабатывают смертельный нейротоксичный яд. Он расположен в левой части пасти змеи и при укусе выделяет гораздо больше яда, чем обычно, что делает его еще более смертоносным.
Билли Коллетт, менеджер Австралийского парка рептилий, где живет змея, рассказал изданию LiveSience, что ученые ранее ничего подобного не видели:
«Мы наблюдали за этой смертоносной змеей в рамках программы по изучению яда около семи лет, но только недавно заметили третий клык. Я думал, что он просто отвалится со временем, но прошел год, а он все еще там!».
Коллетт рассказал, что эта сверхредкая змея может быть одной из самых опасных в мире. Он заявил, что дополнительный клык — результат невиданной ранее мутации.
Их яд содержит нейротоксины, которые могут вызвать паралич и даже смерть, если не оказать помощь. До появления противоядия около 50% их укусов были смертельными.
Эта змея участвует в программе производства противоядия в Австралийском парке рептилий, и ее чрезвычайно редкий дополнительный клык был обнаружен, когда из нее выдавливали яд. Для этого аккуратно сдавливают ядовитые железы змеи, пока она кусает контейнер для сбора яда, чтобы стекал во флакон.
Было обнаружено, что эта трехкрючковая гадюка производит гораздо больше яда, чем обычно, причем огромное количество яда выделяется из всех трех клыков. Она производит примерно в два раза больше яда, чем двухкрючковая гадюка, хотя пока неясно, происходит ли это из-за третьего клыка или это свойство конкретной особи.
Это первая трехзубая змея, обнаруженная в Австралийском парке рептилий, который работает уже 20 лет и вырастил сотни тысяч змей.
Почему у этой змеи три клыка вместо двух, точно неясно, но это может быть связано с процессом замены клыков. У гадюк есть запасные клыки, которые растут за активными клыками, поэтому, когда клык выпадает, на его место выдвигается новый.