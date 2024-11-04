Ученые обнаружили эволюционные изменения у непальских женщин

Более того, у женщин с большим количеством детей оказался усилен приток крови к легким. А их левые желудочки — камера сердца, которая качает насыщенную кислородом кровь по телу — были шире, чем у женщин с меньшим количеством детей. Более широкий желудочек означает, что больше насыщенной кислородом крови может попасть в ткани человека за один удар сердца.