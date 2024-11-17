Ученые обнаружили две галактики, которые столкнулись друг с другом

Космический телескоп Джеймса Уэбба и Хаббла недавно выпустили леденящую душу вид двух спиральных галактик IC 2163 и NGC 2207, которые сливаются в одну.
Эта композиция представляет собой пару спиральных галактик с яркими ядрами. Эти галактики «царапались» друг с другом миллионы лет и наконец решили столкнуться.
Это потому, что миллионы лет назад меньшая спиральная галактика IC 2163 медленно ползла за более крупной спиральной галактикой NGC 2207. Из-за их близкого знакомства спиральные рукава галактик, возможно, развили крошечные, похожие на хвост расширения.
Обе галактики являются «звездными заводами», которые производят почти два десятка новых небесных тел каждый год. Эта скорость намного выше, чем у Млечного Пути, который производит только две или три новые солнечные звезды в год.
И хотя наша галактика производит одну сверхновую каждые 50 лет, в обеих галактиках на фото было обнаружено семь сверхновых за последние десятилетия. Они, возможно, подпитывали формирование новых звезд, расчистив пространство в спиральных рукавах галактики, тем самым перераспределив газ и пыль. Как только этот материал остывает, образовываются новые звезды.
В течение миллионов лет орбиты этих галактик станут более плотными, и они будут продолжать двигать мимо друга друга в впечатляющем космическом танце. По мере того, как они приближаются друг к другу, они объединятся в одну галактику с измененными рукавами и одним более ярким ядром. Наконец, в ближайшие миллиард лет у этой жуткой сцены будет один «глаз».