Ученые обнаружили две галактики, которые столкнулись друг с другом

В течение миллионов лет орбиты этих галактик станут более плотными, и они будут продолжать двигать мимо друга друга в впечатляющем космическом танце. По мере того, как они приближаются друг к другу, они объединятся в одну галактику с измененными рукавами и одним более ярким ядром. Наконец, в ближайшие миллиард лет у этой жуткой сцены будет один «глаз».