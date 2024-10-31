Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии

По словам ученых, находка говорит о том, что урбанизация на Аравийском полуострове шла медленнее. В ту эпоху в Месопотамии, Египте и восточном Средиземноморье уже процветали более крупные города, тогда как население аль-Натаха составляло не более 500 человек.