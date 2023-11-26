Ученые обнаружили древние изображения странных фигур на скалах в Танзании

Наскальная живопись была выполнена красным пигментом, также на панно отсутствовали домашние животные. Это позволило ученым предположить, что изображение довольно старое и относится ко временам сообществ охотников-собирателей в регионе.

На панели изображены животные, которые внешне напоминают антилоп гну, канн, буйволов и даже жирафа, а также небольшое количество человекоподобных фигур с большими головами. Сначала ученые предположили, что это изображения людей, которые могут превращаться в буйволов. Однако больше подобных рисунков в этом регионе найти не удалось, поэтому они могут изображать что-то другое.