Ученые обнаружили, что какаду предпочитают есть пресные продукты с соусом

Исследователи решили понаблюдать за птицами. Они приносили какаду три жидкости для обмакивания пищи: обычную пресную воду, соевый йогурт без вкуса и с черникой. Во время эксперимента 9 из 18 птиц макали еду в йогурт, причем чаще всего в черничный. Больше всего какаду понравилось опускать туда лапшу и картофель. Морковь и цветную капусту птицы не макали в йогурт никогда — и в целом ели их редко. Любопытно, что ни одна птица не слизывала йогурт с кусков, все всегда съедали пищу в соусе.