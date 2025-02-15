Ученые обнаружили, что какаду предпочитают есть пресные продукты с соусом

Однажды исследователи заметили, как два какаду из университетской лаборатории опускают куски картофеля в черничный йогурт и только потом едят их, пишет Current Biology.
Исследователи решили понаблюдать за птицами. Они приносили какаду три жидкости для обмакивания пищи: обычную пресную воду, соевый йогурт без вкуса и с черникой. Во время эксперимента 9 из 18 птиц макали еду в йогурт, причем чаще всего в черничный. Больше всего какаду понравилось опускать туда лапшу и картофель. Морковь и цветную капусту птицы не макали в йогурт никогда — и в целом ели их редко. Любопытно, что ни одна птица не слизывала йогурт с кусков, все всегда съедали пищу в соусе.
Когда какаду предложили выбрать между лапшой, йогуртом или лапшой, испачканной в йогурте, попугаи чаще всего выбирали именно комбинацию продуктов. С картофелем такого эффекта не наблюдалось. Это говорит о том, что попугаи не безразличны к вкусу и что они предпочитают сочетания некоторой еды с йогуртом, макая ее туда специально. Птицы старались сделать пищу более сладкой и ароматной.
Ранее исследователи увидели, как какаду из этой лаборатории размачивают в воде сухарики. Причем они не просто обмакивали их, а опускали их в жидкость примерно на полминуты, а затем доставали.
Оба «лайфхака» стали применять разные особи — кроме двух птиц, которые и окунали сухарики, и макали еду в йогурт. Они не возили куски по миске с йогуртом, как остальные, а роняли их, поднимали, и снова роняли, что слегка напоминало замачивание сухариков.
«Наши результаты помогут дополнить немногочисленную существующую литературу о поведении при приготовлении пищи у животных, не являющихся людьми», — подчеркивают исследователи.
Подобное поведение раньше не встречалось среди других нечеловеческих животных. Исключение составляют японские макаки, которые мочат батат в соленой воде.
К слову, попугаи — это одни из самых коммуникабельных и умных представителей семейства птиц. Ранее мы публиковали материал о том, как они имитируют голос и звуки.