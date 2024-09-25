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Ученые обнаружили 100 генов, связанных с тревожностью

Тревожные расстройства снижают качество жизни многих людей. Исследование генетических предрасположенностей к этим заболеваниям может помочь разработать более эффективные методы лечения. Это позволит уменьшить разрушительное воздействие тревожности на психическое и физическое здоровье людей.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследователи из психиатрического департамента Йельского университета в США проанализировали генетические профили более миллиона человек по всему миру. В итоге было найдено свыше 100 генов, связанных с развитием тревожных расстройств. Соответствующая сатья ученых опубликована в журнале Nature Genetics.

По словам доктора Ренато Полиманти, ведущего автора исследования, крупные генетические исследования позволяют лучше понять сложные механизмы возникновения тревожных расстройств. Эти работы демонстрируют, как различные гены, связанные с функциями мозга, формируют индивидуальный уровень риска.

Примечательно, что некоторые из «тревожных» генов связаны с предрасположенностью к другим психическим расстройствам (депрессии, шизофрении и биполярному расстройству). Кроме того, генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам связана не только с психическими заболеваниями, но и с физическим здоровьем. Чаще всего наблюдалась связь с желудочно-кишечными расстройствами и хроническими болевыми синдромами.

Есть корреляция и между тревожными расстройствами, депрессией и хроническим риносинуситом. К такому выводу пришли ученые из Хьюстонскго университета в США.