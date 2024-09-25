Ученые обнаружили 100 генов, связанных с тревожностью

Примечательно, что некоторые из «тревожных» генов связаны с предрасположенностью к другим психическим расстройствам (депрессии, шизофрении и биполярному расстройству). Кроме того, генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам связана не только с психическими заболеваниями, но и с физическим здоровьем. Чаще всего наблюдалась связь с желудочно-кишечными расстройствами и хроническими болевыми синдромами.