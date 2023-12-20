Ученые: обезьяны поддаются давлению со стороны сверстников

Ученые из Университета Лозанны в Швейцарии и Университета Поля Сабатье во Франции провели долгосрочное девятилетнее исследование и доказали, что у обезьян и людей гораздо больше общего, чем мы думали. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи изучали около 250 верветок (Карликовых зеленых мартышек, один из видов обезьян) в Южной Африке в течение девяти лет и проанализировали более чем 84 тысячи социальных взаимодействий. Все испытуемые жили в трех сообществах с различиями в уровне общительности: анхасе (AK), Байе Данки (BD) и Ноха (NH).

Члены АК обменивались грумингом более взаимно, что означает, что когда за обезьяной ухаживали, она обычно отвечала взаимностью. Другие группы взаимодействовали гораздо меньше. Самцы, которые рассредотачивались по разным сообществам, быстро перенимали социальный стиль поведения своих сверстников.

Например, рассеивающийся самец, прибывший в AK, был бы на 18% более общительным, чем если бы он прибыл в BD, и на 15% более общительным, чем если бы он присоединился к NH. Также это действует и наоборот: испытуемые из АК, перешедшие в другие группы, гораздо реже занимались взаимным грумингом.

Ученые отмечают, что такое поведение верветок говорит о бессознательной мимикрии или давлении со стороны других обезьян. Так или иначе, особи меняются под влиянием своих сородичей. «Это нормативное правило — веди себя как другие — вероятно, помогает им лучше интегрироваться в новой группе», — говорят исследователи.

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Анна Морозова