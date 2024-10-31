Ученые ННГУ создадут национальный калькулятор биологического возраста

Ученые ННГУ имени Лобачевского создадут национальный калькулятор биологического возраста. Для его разработки специалисты воспользуются данными сети клиник «Атлас» — нового партнера учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Калькуляторы биологического возраста или «биологические часы» — один из главных инструментов превентивной медицины. Они используются для того, чтобы определять отклонения в состоянии отдельных систем, органов или организма человека в целом.
Разработка будет основана на методах искусственного интеллекта и машинного обучения. Она сможет учитывать более ста видов макетов крови и столько же показателей строения тела нескольких тысяч жителей страны.
Алгоритмы ИИ, созданные нижегородскими специалистами, проведут анализ свыше 150 000 обезличенных маркеров. В дальнейшем это поможет врачам и пациентам оценивать общее здоровье и отслеживать динамику изменений.
По словам гендиректора сети клиник «Атлас» Ксении Лемберг, спрос на медицину долголетия, которая предотвращает заболевания еще до появления первых симптомов, значительно вырос в России.
«Измерение биологического возраста — один из основных инструментов для отслеживания эффективности превентивных мер сохранения здоровья», — пояснила эксперт.