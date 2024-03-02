Ученые неожиданно раскрыли тайну крыльев бабочек-мутантов

«Многое происходит в пределах этой небольшой части генома», — утверждает биолог Виолейн Ллауренс. Она предупреждает, что другие регуляторные элементы, вероятно, играют роль в строении крыльев бабочки. Но тот факт, что одна и та же микроРНК настраивает окраску у очень отдаленно родственных видов, «удивителен». Другой биолог Ани Мазо-Варгас подозревает, что эти РНК окрашивают крылья у большинства, если не у всех, из 180 тысяч видов моли и бабочек.