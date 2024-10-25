Ученые неделю поили шершней алкоголем, проверяя их устойчивость к нему

Ученые начали эксперимент с предела в 20%. Это самое высокое значение, возможное при брожении натуральных дрожжей. Ученые не обнаружили негативных реакций и начали повышать содержание спирта. В итоге показатель довели до 80%. После этого шершни какое-то время не могли нормально летать и передвигаться, а кого-то нашли лежащим на спине, но вскоре насекомые пришли в себя. Переработав спирт, они продолжили строить гнездо. Это был поразительный результат, поскольку медоносные пчелы после подобного эксперимента погибли в течение 24 часов.