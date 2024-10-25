Ученые неделю поили шершней алкоголем, проверяя их устойчивость к нему

Их статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ученые целую неделю давали восточным шершням (распространены на большей части Азии, Африки и Европы) сладкие растворы с разным содержанием этанола.
Ученые начали эксперимент с предела в 20%. Это самое высокое значение, возможное при брожении натуральных дрожжей. Ученые не обнаружили негативных реакций и начали повышать содержание спирта. В итоге показатель довели до 80%. После этого шершни какое-то время не могли нормально летать и передвигаться, а кого-то нашли лежащим на спине, но вскоре насекомые пришли в себя. Переработав спирт, они продолжили строить гнездо. Это был поразительный результат, поскольку медоносные пчелы после подобного эксперимента погибли в течение 24 часов.
Ученые полагают, что необычайная стойкость восточных шершней к спирту связана с высокой скоростью метаболизма этанола в их организме. Она, в свою очередь, объясняется наличием у представителей их рода нескольких копий генов, отвечающих за расщепление алкоголя. Эта особенность могла появиться в результате эволюции — вследствие взаимовыгодных отношений с натуральными дрожжами, которые встречаются в природе, а также применяются в хлебопечении и производстве спиртного.
Прошлые исследования показали, что эти микроскопические грибы, не переносящие холод, зимуют и размножаются в кишечнике общественных ос, к которым относятся и шершни. В ответ дрожжи обеспечивают насекомых энергией, сбраживая фрукты и нектар, которыми те питаются. Чтобы выдерживать эту нагрузку, шершни, видимо, приобрели дополнительные гены, обеспечивающие устойчивость к алкоголю.
По словам ученых, их эксперимент и другие подобные исследования важны, поскольку расширяют знания о природе восприимчивости этанола. С их помощью ученые смогут лучше понять механизмы расстройств, связанных с употреблением алкоголя, и найти новые методы их лечения.
Недавно врач предупредил, что употребление алкоголя с целью опохмелиться на следующий день может быть признаком зависимости и привести к запою. Приучать организм к спиртному — опасный путь, отметил эксперт.