Ученые назвали животное с самой заторможенной эволюцией на Земле

Исследователи использовали компьютерный анализ для изучения последовательностей генов, сохранившихся от общих предков, и выявили скорость замены или мутации ДНК с течением времени.
По словам специалистов, щуки представляют собой наилучший пример так называемых живых ископаемых. Живыми ископаемыми признают организмы, имеющие общее происхождение с вымершими линиями, и мало отличающиеся от своих древних родственников.
Низкие темпы замещения в этой группе рыб соответствуют низким темпам появления новых видов. Щуки развивались настолько медленно, что два вида, разделенные 100 млн лет эволюции, все еще могут скрещиваться.
Для сравнения, эволюционные линии людей и вомбатов тоже разошлись около 100 млн лет назад.
Ученые отметили, что щукам удается процветать без изменений более 150 млн лет за счет некого механизма, лежащего в основе низкого уровня замещения генов. Вероятно, он каким-то образом связан с восстановлением ДНК.
Также выяснилось, что некоторые из признанных живыми ископаемыми животных, включая рыбу латимерию и тропическую птицу гоацин, существенно отличаются от ископаемых предков, хотя они сохранили многие их характеристики.