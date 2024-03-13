Ученые назвали животное с самой заторможенной эволюцией на Земле

Международная группа ученых из США и Китая под руководством специалистов Йельского университета выяснила, что у щук оказалась самая медленная скорость эволюции среди всех челюстных позвоночных на нашей планете. Эти хищные рыбы практически не поменялись со времен своего возникновения 150 млн лет назад в эпоху Юрского периода. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution.