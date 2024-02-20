Ученые назвали универсальную температуру для жизни на Земле

Во всем мире диапазон температур, при которых обитают рифовые рыбы и беспозвоночные, является самым узким среди видов, чье географическое распространение сосредоточено на 20 градусах Цельсия. Тот же эффект наблюдается у микробов. И это несмотря на то, что многие организмы эволюционировали и адаптировались к более экстремальным условиям. Однако они все еще могут существовать при 20 градусах, даже если обитают в более жарких или холодных местах.