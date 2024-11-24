Ученые назвали тип сна, улучшающий работу мозга

После сна активность нейронов стала более десинхронизированной по сравнению с тем, что было до сна, что позволило нейронам активироваться более независимо. Этот сдвиг привел к повышению точности обработки информации и производительности в визуальных задачах", — уточнила ведущий автор исследования, доктор Наташа Харас.