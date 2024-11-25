Ученые назвали сложности, с которыми сталкиваются мужчины при разводе

Возраст ребенка на момент развода родителей, по-видимому, играет важную роль, особенно для дочерей. Гендерные различия в контактах были больше, когда дочери были моложе (в возрасте 0−7 лет) на момент развода, но уменьшались, когда разводы происходили в подростковом возрасте (в возрасте 8−17 лет). Это говорит о том, что у детей старшего возраста может быть больше возможностей сформировать сбалансированные отношения с обоими родителями до развода, что снижает влияние на контакт после расставания.