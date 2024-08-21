Ученые назвали шанс столкновения Млечного Пути с соседней галактикой

Приняв во внимание взаимодействие четырех крупнейших галактик внутри местной группы (Млечный Путь, Андромеда, галактика Треугольника и Большое Магелланово Облако), ученые обнаружили, что шансы столкновения Млечного Пути и Андромеды можно оценивать с помощью броска монеты. И если слияние действительно произойдет, то не раньше, чем через 8 млрд лет.