Ученые назвали самые пьющие страны в Европе

В статистическом исследовании были проанализированы паттерны поведения потребителей алкоголя в Европе за период с 2000 до 2019 года. Так, ученые определили, что среди стран, чаще всего отдающих предпочтение вину, значатся Франция, Греция, Италия, Португалия и Швеция. Уровень потребления пива в этих странах тем временем остается самым низким.