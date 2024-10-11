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Ученые назвали самые пьющие страны в Европе

Жители Финляндии, Исландии, Ирландии, Люксембурга и Мальты больше всего склонны к запойному употреблению алкоголя. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в научном журнале Addiction.

Источник: РИА "Новости"

В статистическом исследовании были проанализированы паттерны поведения потребителей алкоголя в Европе за период с 2000 до 2019 года. Так, ученые определили, что среди стран, чаще всего отдающих предпочтение вину, значатся Франция, Греция, Италия, Португалия и Швеция. Уровень потребления пива в этих странах тем временем остается самым низким.

В Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Словении и Испании, напротив, пьют больше пива. Также среди стран с высоким уровнем потребления пива и склонностью людей к запоям названы Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Крепкий алкоголь предпочитают в Эстонии, Латвии и Литве. В этих странах отмечается также популярность пива, а вот потребление вина — на самом низком уровне. Тем временем Украина, Болгария и Кипр признаны государствами с самым высоким числом людей, воздерживающихся от употребления спиртных напитков в течение жизни.