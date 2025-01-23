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Ученые назвали самую раздражающую социальную сеть

Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы выяснили, как пребывание в социальных сетях влияет на характер человека.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Команда использовала данные опроса COVID States, проходившего с ноября 2023 года по январь 2024 года.

Исследование включало вопросы об использовании социальных сетей и уровне раздражительности.

Специалисты оценили связь между нахождением в соцсетях и эмоциональным состоянием пользователей на основе ответов 42597 участников, чей средний возраст составил 46 лет.

Самой раздражающей людей социальной платформой оказался сервис коротких видео TikTok.

Ученые не смогли установить прямую причинно-следственную связь между вовлеченностью в соцсети и причинами чувства негодования из-за их использования.

Специалисты полагают, что причина может крыться в обратной связи: раздраженные люди склонны чаще взаимодействовать через социальные сети, и это еще больше усиливает негативные эмоции.