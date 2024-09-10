Ученые назвали распространенную причину развития алкоголизма

Кроме того, авторы работы выявили рецептор дофамина D1 как ключевого игрока в этом процессе. Он также был виновником расстройства, связанного с употреблением алкоголя (AUD) у людей. Исследование позволяет предположить, что взаимодействие между социальными условиями, дофамином и потреблением спиртного может объяснить, почему некоторые люди более уязвимы к развитию AUD.