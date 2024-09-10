Ученые назвали распространенную причину развития алкоголизма

Недавнее исследование Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP) показало, почему распитие алкоголя в социальной среде обычно усиливает чувство счастья и делает людей более общительными, а употребление спиртного в одиночестве иногда вызывает грусть или приводит к еще большему одиночеству. Ученые обнаружили необычную связь социума с серым веществом мозга, пишет Knowridge.
Исследователи под руководством биолога Кюнг-Ан Хан изучили реакцию мозга на алкоголь в различных социальных контекстах. Ученые использовали плодовых мушек в качестве модельного организма для изучения этого влияния. Несмотря на свою простоту, данные насекомые имеют около 75% генов, связанных с заболеваниями человека, что делает их ценным инструментом для исследований.
Эксперты подвергали плодовых мушек воздействию паров этанола, — как в одиночку, так и в группе, — и наблюдали за их поведением. Мухи, подвергшиеся воздействию алкоголя в группах, стали более активными, а насекомые, на которых воздействовали в одиночку, продемонстрировали лишь незначительное изменение поведения.
Затем исследователи изучили роль дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и мотивацией. Сравнив мушек с нормальным уровнем дофамина с насекомыми, у которых он повышен, ученые обнаружили, что в групповых условиях мухи с увеличенным количеством нейромедиатора проявляли значительно большую гиперактивность при воздействии спирта.
Кроме того, авторы работы выявили рецептор дофамина D1 как ключевого игрока в этом процессе. Он также был виновником расстройства, связанного с употреблением алкоголя (AUD) у людей. Исследование позволяет предположить, что взаимодействие между социальными условиями, дофамином и потреблением спиртного может объяснить, почему некоторые люди более уязвимы к развитию AUD.
Теперь исследователи хотят подробнее изучить роль рецептора D1 и то, как он объединяет социальные и химические сигналы в мозге. Это позволит помочь тем, кто подвержен AUD.
В более широком контексте исследование показало науке сложное взаимодействие между социальной средой и нейрохимией в формировании определенного уникального поведения, особенно в отношении употребления психоактивных веществ. Идентификация рецептора D1 может привести к созданию более эффективных методов борьбы с AUD, что дает надежду на улучшение стратегий профилактики и лечения алкоголизма.
Зачастую у людей после алкоголя меняется поведение. Например, кто-то становится агрессивен, кого-то тянет на извинения. С чем это связано, ранее объяснила клинический психолог.