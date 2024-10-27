Ученые назвали пять стран, способных пережить ядерную зиму

Специалисты смоделировали последствия ядерного конфликта в северном полушарии. По данным исследования, после взрывов произойдет выброс 150 тераграммов сажи в атмосферу, что создаст большую нехватку солнечного света и снижение температуры воздуха. Ученые отметили, что больше всего последствия затронут сельское хозяйство, производство продуктов сократится на 80 процентов. Наиболее благоприятная обстановка будет на тех территориях, где есть природные барьеры. Эксперты отметили, что у Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Соломоновых островов и Вануату больше шансов пережить ядерную зиму, пишет журнал Risk Analysis.