Ученые назвали продукт, способный повлиять на поведение детей

Употребление рыбы может серьезно повлиять на поведение детей. Это выяснила команда из Университета Бристоля, пишет Daily Mail.
Не секрет, что морепродукты являются важным источником жирных кислот омега-3, селена и йода. Эти питательные вещества играют важную роль в развитии мозга и когнитивных функций. В новом исследовании ученые решили выяснить, есть ли связь между поведением, IQ детей и употреблением ими морепродуктов.
Исследователи изучили долгосрочные данные почти 6 000 малышей в возрасте от 7 до 9 лет из Англии. Около 7,2% из них ели рыбу каждую неделю, 63,9% съедали от одного до 190 граммов в неделю, еще 28,9% употребляли более 190 граммов продуктов еженедельно. По словам авторов исследования, «рыбные продукты с корочкой», такие как рыбные палочки, составляли почти половину (около 46%) общего потребления морепродуктов.
Результаты, опубликованные в журнале European Journal of Nutrition, показали, что те, кто не ел рыбу, в сравнении с теми, кто ел менее 190 граммов рыбы каждую неделю, на 35% чаще демонстрировал поведенческое развитие ниже среднего. Среди ребят 9 лет этот показатель превысил 43%.
Ученые обнаружили, что дети, не евшие рыбу, с большей вероятностью демонстрировали «неоптимальное просоциальное поведение» (просоциальное поведение включает в себя дружеское взаимодействие, альтруизм и обмен). Таким образом, ребята, у которых нет в рационе этого продукта, более склонны к эгоизму, они менее дружелюбны. При этом связи между потреблением морепродуктов и IQ исследователи не выявили.
Ученые пришли к выводу, что в здоровый, сбалансированный рацион для ребенка должны входить минимум две порции рыбы в неделю, в том числе одна порция жирной рыбы, например, лосося, скумбрии или сардины. Исследователи при этом подчеркивают, что мальчикам можно есть не более четырех порций жирной рыбы в неделю, а девочкам — не более двух.
Также ученые выяснили, что большинство детей, принявших участие в исследовании, ели слишком мало морепродуктов.
Отметим, нехватка рыбы может снизить синтез коллагена. При этом из нее и морепродуктов он усваивается лучше всего.