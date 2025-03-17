Ученые назвали продукт, способный повлиять на поведение детей

Исследователи изучили долгосрочные данные почти 6 000 малышей в возрасте от 7 до 9 лет из Англии. Около 7,2% из них ели рыбу каждую неделю, 63,9% съедали от одного до 190 граммов в неделю, еще 28,9% употребляли более 190 граммов продуктов еженедельно. По словам авторов исследования, «рыбные продукты с корочкой», такие как рыбные палочки, составляли почти половину (около 46%) общего потребления морепродуктов.