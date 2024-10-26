Ученые назвали процесс, сдерживающий быстрое таяние Арктики

Хотя замедление может немного снизить потепление в Арктике, команда предупреждают, что оно может вызвать другие нарушения климата. Одним из самых тревожных последствий считается потенциальный сдвиг в зоне межтропической конвергенции и тропическом дождевом поясе. Если дождевой пояс сместится на юг, регионы, зависящие от его осадков, могут столкнуться с более частыми засухами, что повлияет на сельское хозяйство и водоснабжение.