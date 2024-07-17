Ученые назвали признаки скрытого рака

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови — миеломой. Заболевание часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. При этом миелома не проявляется в виде опухоли. Этот рак поражает те места, где костный мозг человека наиболее активен: кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, рук и ног. Есть ряд распространенных признаков этого заболевания, пишет The Mirror.