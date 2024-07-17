Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали признаки скрытого рака

Заболевание встречается, в основном, у пожилых, но может поражать и людей молодого поколения.

Источник: Freepik

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови — миеломой. Заболевание часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. При этом миелома не проявляется в виде опухоли. Этот рак поражает те места, где костный мозг человека наиболее активен: кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, рук и ног. Есть ряд распространенных признаков этого заболевания, пишет The Mirror.

Эксперты назвали следующие симптомы:

  • боль в костях — часто в спине, бедрах, плечах или ребрах
  • сломанные кости, переломы
  • усталость (утомляемость), одышка и слабость
  • боль, изменение чувствительности или слабость
  • множество инфекций
  • чувство жажды, частое мочеиспускание, спутанность сознания и сонливость

Боль и повреждение костей

На это часто жалуются пациенты, которым ставят диагноз «миелома». Многие описывают боль как тупую или ноющую, часто она ощущается в пояснице или ребрах. Неприятные ощущения объясняются скоплением большого количества плазматических клеток. Оно повреждает кости, иногда они ломаются.

Чувство усталости из-за анемии

Одышка и усталость могут возникнуть из-за недостатка эритроцитов (анемии) при этом заболевании. Это происходит из-за наличия аномальных плазматических клеток в костном мозге. Они повреждают кости и вытесняют нормальные кровяные клетки.

Инфекции

Человек становится более подверженным инфекциям, например, заболеваниям грудной клетки. На выздоровление потребуется больше времени. Это происходит потому, что у больного недостаточно здоровых белых кровяных клеток для борьбы с бактериями или вирусами.

Слишком много кальция в крови

Когда кости повреждаются, они выделяют кальций в кровоток. Избыток кальция в крови называется гиперкальциемией.

Это заставляет человека чувствовать сильную жажду, тошноту и усталость. Может появиться частое мочеиспускание, так как организм больного пытается избавиться от излишков кальция. Если гиперкальциемию не лечить и она усугубится, это может привести к сонливости.

Сдавление спинного мозга

Это происходит, когда давление на спинной мозг мешает нормальному функционированию нервов. Симптомы зависят от того, в какой части спинного мозга оно возникло.

Ранее ученые сделали открытие, которое поможет в лечении рака поджелудочной железы.

Айгуль Сабитова