Ученые назвали признаки скрытого рака

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови — миеломой. Заболевание часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. При этом миелома не проявляется в виде опухоли. Этот рак поражает те места, где костный мозг человека наиболее активен: кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, рук и ног. Есть ряд распространенных признаков этого заболевания, пишет The Mirror.
Эксперты назвали следующие симптомы:
- боль в костях — часто в спине, бедрах, плечах или ребрах
- сломанные кости, переломы
- усталость (утомляемость), одышка и слабость
- боль, изменение чувствительности или слабость
- множество инфекций
- чувство жажды, частое мочеиспускание, спутанность сознания и сонливость
Боль и повреждение костей
На это часто жалуются пациенты, которым ставят диагноз «миелома». Многие описывают боль как тупую или ноющую, часто она ощущается в пояснице или ребрах. Неприятные ощущения объясняются скоплением большого количества плазматических клеток. Оно повреждает кости, иногда они ломаются.
Чувство усталости из-за анемии
Одышка и усталость могут возникнуть из-за недостатка эритроцитов (анемии) при этом заболевании. Это происходит из-за наличия аномальных плазматических клеток в костном мозге. Они повреждают кости и вытесняют нормальные кровяные клетки.
Инфекции
Человек становится более подверженным инфекциям, например, заболеваниям грудной клетки. На выздоровление потребуется больше времени. Это происходит потому, что у больного недостаточно здоровых белых кровяных клеток для борьбы с бактериями или вирусами.
Слишком много кальция в крови
Когда кости повреждаются, они выделяют кальций в кровоток. Избыток кальция в крови называется гиперкальциемией.
Это заставляет человека чувствовать сильную жажду, тошноту и усталость. Может появиться частое мочеиспускание, так как организм больного пытается избавиться от излишков кальция. Если гиперкальциемию не лечить и она усугубится, это может привести к сонливости.
Сдавление спинного мозга
Это происходит, когда давление на спинной мозг мешает нормальному функционированию нервов. Симптомы зависят от того, в какой части спинного мозга оно возникло.
Ранее ученые сделали открытие, которое поможет в лечении рака поджелудочной железы.
Айгуль Сабитова