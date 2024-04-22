Ученые назвали причины стремления человека спрыгнуть вниз с края обрыва, и это не суицид

Желание спрыгнуть с края утеса или с последнего этажа небоскреба кажется иррациональным и наводит на мысли о том, что человек явно мечтает свести счеты с жизнью. На самом деле это не совсем так. А точнее, совсем не так.
Половина из нас мечтает прыгнуть
Половина опрошенных в одном из исследований призналась, что им приходилось испытывать «зов пустоты». Исследование провела Дженнифер Хеймс, профессор клинической психологии из Университета Нотр-Дам, которая изучала суицидальное поведение.
В опубликованном в 2012 году исследовании отмечается, что порядка 50% опрошенных (всего в эксперименте участвовал 431 человек), никогда не предпринимавших попыток убить себя, испытывали желание прыгнуть с большой высоты. Это же чувство появилось у 75% людей, пытавшихся покончить с собой.
Версии биологические и психологические
Среди механизмов, которые заставляют людей так двусмысленно чувствовать себя на краю бездны, — как психологические, так и биологические.
Хеймс предполагает, что все дело в ложном восприятии сигналов, которые посылают в наш мозг «системы безопасности» организма. Так, наша система страха, за которую отвечают миндалевидное тело и другие участки мозга, посылает сигнал в префронтальную кору. Сознание может отметить сигнал, но не подозревать, чем он был вызван.
По одной из теории у человека возникает естественная эмоциональная реакция — страх высоты, однако сознание ее трактует неверно — как желание прыгнуть. К счастью, как правило, в голову тут же приходят мысли в духе «как я вообще мог об этом подумать». Также реакция может быть как панической: «боже, я сейчас упаду вниз», так и восторгом — если вы любитель острых ощущений.
То, как человек интерпретирует сигналы вестибулярного аппарата, очень субъективно.
Исследователь отмечает, что желанию прыгнуть были подвержены тревожные люди, которые склонны волноваться в разных жизненных ситуациях. Проявляться у них это может избыточным потовыделением, ускорением сердцебиения, головокружением и дрожью в коленях. Когда они находятся на высоте, то могут переживать насчет того, как поведет себя их тело.
Другая гипотеза связывает странные порывы с внутренним конфликтом, в который вступают страх и инстинктивное любопытство и тяга к исследованию неизвестного. Ее выдвинул нейроученый из Корнелльского университета Адам Андерсон. Он также считал, что феномен высоты связан со склонностью людей принимать рискованные решения в опасный момент. В этот момент мозг как бы абстрагируется от идеи смерти.
Что писал об этом Сартр
Соблазн прыгнуть в пустоту описывал в своей книге «Бытие и ничто» французский писатель Жан-Поль Сартр — он считал это желанием «моментом экзистенциальной правды», который демонстрирует свободу выбора человека между жизнью и смертью. Философ называл это чувство L'Appel du Vide — что означает «зов пустоты» или «зов бездны».
Периодически «феномен высокого места» обсуждают в ветках на Reddit: пользователи признаются, что иногда до смерти боялись каким-то образом поддаться порыву случайно спрыгнуть вниз. При этом никаких суицидальных намерений у них не было — они могли испытывать самые разные чувства, от страха до любопытства.
Психолог Денис Долгов в своем Telegram-канале отмечает, что высота может манить любого человека в зависимости от индивидуальных особенностей его характера.
«Наличие феномена высокого места не указывает на психические расстройства или суицидальные намерения, — подчеркивает эксперт. — Сам по себе феномен не является опасным, если человек осознает эти импульсы как нечто естественное и контролируемое».
«Привет от предков» и особенности восприятия
Антропологи объясняют это явление с точки зрения теории эволюции. Наши предки и наши ближайшие «родственники», обезьяны, перемещаются, перескакивая с лианы на лиану, с ветки на ветку. Вероятно, внутреннее желание прыгнуть, возникающее у нас на краю, — всего лишь отголосок механизма перемещения, бегства и выживания в условиях обитания на высоте.
Нейрофизиологи также выдвигали версию, согласно которой то, что мы видим с высоты, изначально мозгом воспринимается как гораздо более близкое, и только осознание, сколько десятков или сотен метров на самом деле отделяют нас от увиденных нами предметов, то есть развитие пространственного воображения, позволяет оценить по их размеру реальную дальность.