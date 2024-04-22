Ученые назвали причины стремления человека спрыгнуть вниз с края обрыва, и это не суицид

По одной из теории у человека возникает естественная эмоциональная реакция — страх высоты, однако сознание ее трактует неверно — как желание прыгнуть. К счастью, как правило, в голову тут же приходят мысли в духе «как я вообще мог об этом подумать». Также реакция может быть как панической: «боже, я сейчас упаду вниз», так и восторгом — если вы любитель острых ощущений.