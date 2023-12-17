Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии

С прошлой недели в Японии сообщили уже о двух случаях массовой гибели сардины-иваси. В пятницу издание «Иомиури» написало, что в порту Накири города Сима префектуры Миэ на востоке страны обнаружено около 85 тонн мертвой рыбы. Неделей ранее издания Hokkaido-np и NHK сообщали, что 7 декабря отмечались массовые выбросы рыбы в городе Хакодате на острове Хоккайдо на севере Японии.

«У нас нет причин сомневаться в компетентности японских коллег, на мнение которых ссылается издание “Иомиури”. Действительно, правдоподобной выглядит гипотеза о том, что сардина спасалась от преследования стаи таких хищных рыб, как лакедра, и зашла в портовые воды. Если бы не хищники, сардина бы туда не пошла: там для неё не очень комфортные условия. В итоге рыба могла погибнуть в портовых водах из-за нехватки кислорода», — сказал собеседник, комментируя новость о гибели рыбы в порту Накири.

Говоря о случае выброса рыбы у города Хакодате, специалист отметил, что практически всегда они происходят по природным причинам.

«Одна из таких возможных причин — преследование косяков хищниками: дельфинами, белухами, на юге — тунцами или лакедрами. Но более вероятно, что причина явления связана с потерей подвижности. Такое поведение характерно для конкретного вида, сардины-иваси Sardinops melanostictus, и наблюдается осенью в условиях более быстрого понижения температуры в открытом море, чем у берега, например, в потоке холодного течения. Сардина уходит из холодной воды в сторону более теплой, и те косяки, которые зашли в еще теплые бухты, оказываются в ловушке», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при дальнейшем понижении температуры эта субтропическая рыба, не приспособленная к обитанию в холодной воде, теряет подвижность и через какое-то время погибает.

«Обездвиживание сардины в холодной воде не связано ни с радиоактивным или каким-либо другим загрязнением, ни с заражением паразитами, поэтому “снулая” рыба вполне пригодна в пищу», — добавили в ТИНРО.