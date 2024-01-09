Ученые назвали причину ускоренного старения жителей Крайнего Севера

Команда ученых из трех вузов (Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН) выяснили, что жители Якутии быстрее стареют из-за экстренной адаптации организма к холодным температурам. Об этом сообщили в нижегородском вузе (ННГУ). Результатами исследования группа ученых поделилась в журнале Clinical Epigenetics.

«Скорость старения жителей Якутии мы измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов. Эпигенетические отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации — ускоренное старение», — пояснил автор исследования заместитель директора Института здорового старения ННГУ Михаил Иванченко.

Из-за долгосрочной адаптации к суровым климатическим условиям якуты биологически на 3−4 года старше жителей европейской части России, выяснили ученые.

Примечательно: районы Крайнего Севера и приравненные к ним занимают около 70% территории России. Разница летней и зимней температур там может достигать 80℃ при летней норме +30℃ и зимней до −50℃.

Иногда адаптационные резервы человека в условиях Крайнего Севера истощались уже к 45 годам, а новые данные дали понимание о возможности разработки мер улучшения качества жизни и сохранения активного долголетия человека в этих краях, добавила руководитель научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Раиса Захарова.

Сейчас ученые определяют эпигенетический возраст (совокупность данных ДНК, позволяющая определить биологический возраст ткани, клетки или органа) сотрудников компаний, приехавших в Якутию из европейской части России. Сравнив биомаркеры приезжих и коренного населения, исследователи намерены придумать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма. Этот метод смогут использовать впоследствии медики Крайнего Севера. Так, если скорость старения у недавно приехавших жителей будет превышать средние показатели, это станет поводом провести глубокое медицинское обследование и задуматься о возвращении в привычную климатическую зону.

В ходе дальнейшего исследования специалисты рассчитывают помочь не только людям, живущим в условиях Крайнего Севера, но и найти гены, отвечающие за адаптацию и продолжительность жизни жителей в разных регионах.

Ранее исследователи из компании Deep Longevity, Стэнфордского и Гонконгского университетов выяснили, что негативные чувства, которые человек испытывает во время депрессии и одиночества, прибавляют к его возрасту полтора года, ускоряя процессы старения. Авторы научной работы изучили данные почти 5 тыс. человек. Смотрели на уровень холестерина и глюкозы, артериальное давление, индекс массы тела, функцию легких, изучали психологический фон, а также вредные привычки.