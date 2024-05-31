Ученые назвали причину появления «слоя D» из древнего океана магмы

Они занимались разгадкой происхождения неизвестной массивной аномалии в мантии Земли — скальные образования длиной в тысячи километров имеют более плотный состав, чем окружающие их породы. Моделирование предполагает, что мощное столкновение привело к тому, что породы с Тейи внедрились в нижнюю часть мантии Земли. Космический катаклизм привел также к тому, что некоторые обломки протопланеты были отброшены на орбиту и в конечном итоге объединились, сформировав Луну.