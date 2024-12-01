Ученые назвали причину переезда людей в древнейшие мегапоселения Европы

«Применение инструмента анализа подтверждает предыдущие исследования. Они утверждают, что эти поселения характеризовались большим социальным равенством в фазе своего расцвета и что у людей были широкие возможности для проявления активности. Однако наши результаты указывают на иные объяснения этого, чем раньше. Возможно, именно расширенные возможности людей и их шансы на реализацию привлекли больше людей, что затем привело к росту населения и инновациям», — отметили авторы доклада.