Ученые назвали предназначение загадочной стены на дне Балтийского моря

Древняя стена на дне Балтийского моря, обнаруженная в 2021 году, оказалась частью охотничьих сооружений. Свои выводы международная команда ученых, в состав которой вошли представители европейских университетов, опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Исследователи и студенты Кильского университета в Германии впервые наткнулись на удивительный ряд камней, расположенный на глубине 21 метра во время геофизических исследований на морском дне Мекленбургского залива Балтики, примерно в 9,7 км от немецкого города Рерик.
Ученые начали исследование, чтобы определить, что это могла быть за структура и как она оказалась на дне Балтийского моря. Для изучения места задействовали водолазные группы и автономный подводный аппарат.
«Наши исследования показывают, что естественное происхождение подводной каменной стены, а также ее строительство в наше время, например, связанное с прокладкой подводного кабеля или добычей камня, маловероятны. Против этого говорит методическое расположение множества мелких камней, соединяющих большие неподвижные валуны», — заявил ведущий автор исследования доктор Якоб Герсен, старший научный сотрудник Института исследования Балтийского моря Лейбница в Германии. Его слова привел CNN.
В то время в этом районе было много камней, оставленных ледниками, которые переместились по ландшафту. Изучать и датировать подводные сооружения сложно, поэтому исследовательской группе пришлось проанализировать, как развивался регион, чтобы определить приблизительный возраст стены. Они собрали образцы отложений, создали 3D-модель стены и практически реконструировали ландшафт того места, где она была построена изначально.
«В то время все население Северной Европы, вероятно, составляло менее 5 тыс. человек. Одним из их основных источников пищи были стада северных оленей, которые сезонно мигрировали через скудную растительность ландшафта того периода. Стена, вероятно, использовалась, чтобы направить оленей в узкое место между прилегающим берегом озера и стеной или даже в озеро, где охотникам каменного века было легче убить их из своего оружия», — сказал в своем заявлении соавтор исследования доктор Марсель Брадтмёллер, научный сотрудник по доисторической и ранней истории в Университете Росток в Германии.
По словам Брадтмёллера, охотники-собиратели использовали копья, луки и стрелы, чтобы поймать свою добычу. Для создания узкого места могла быть использована еще одна постройка, но исследовательская группа пока не нашла никаких доказательств этого. Однако вполне вероятно, что охотники привели оленей в озеро, потому что животные плохо плавали, полагают ученые. Также стена вынуждала оленей следовать заданному маршруту, хоть и была невысокой:
«Животных привлекают такие линейные структуры, и они предпочитают следовать вдоль, а не пытаться пересечь ее, даже если высота составляет всего полметра», — сказал Герсен.
Это открытие дало новое понимание исследователям древних времен о том, как жили охотники-собиратели.
Ранее команда исследователей из России и Германии уточнила возраст городища Амня I в Сибири. Радиоуглеродный анализ выявил, что охотники-собиратели-рыболовы построили это укрепленное поселение в тайге около 8 тыс. лет назад. Археологи высказали мнение, что ранние укрепления в тайге появились из-за усиления межгрупповых конфликтов. Их могли построить либо прибывшие сюда с юга иноземцы, либо местные жители для обороны от захватчиков территорий. Считалось, что укрепленное поселение функционировало в последней трети IV — первой трети III тысячелетия до нашей эры.
Амня I — укрепленное поселение эпохи неолита, расположенное на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа России. Как выявили раскопки в период с 1987 по 2000 год, поселение занимало площадку на мысу среди болот и имело оборонительную систему из внутренней и внешней линий.