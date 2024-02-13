Ученые назвали предназначение загадочной стены на дне Балтийского моря

«В то время все население Северной Европы, вероятно, составляло менее 5 тыс. человек. Одним из их основных источников пищи были стада северных оленей, которые сезонно мигрировали через скудную растительность ландшафта того периода. Стена, вероятно, использовалась, чтобы направить оленей в узкое место между прилегающим берегом озера и стеной или даже в озеро, где охотникам каменного века было легче убить их из своего оружия», — сказал в своем заявлении соавтор исследования доктор Марсель Брадтмёллер, научный сотрудник по доисторической и ранней истории в Университете Росток в Германии.