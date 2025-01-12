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Ученые назвали полезные эффекты от погружений в холодную воду

Британские ученые из Университета Центрального Ланкашира узнали воздействие на физическое и психического здоровье человека от погружения в холодную воду.

Источник: РИА "Новости"

Исследование опубликовано в научном журнале Physiology & Behavior (P&B).

Холодные ванны давно используются в спортивных и терапевтических целях, однако их влияние на когнитивные способности, сон и общее благополучие было недостаточного изучено.

В эксперименте задействовали 13 здоровых мужчин и женщин, средний возраст которых составил около 21 года. В ходе тестов участники погружались по грудь или по пояс в воду температурой 10 градусов на 10 минут три раза в неделю в течение месяца.

Ученые оценивали когнитивное состояние, качество сна и самоощущения добровольцев с помощью специальных тестов.

Результаты показали, что холодные водные процедуры повысили скорость обработки информации и гибкость мышления участников к третьей неделе эксперимента. Однако задания на внимание и планирование действие не выявили значимых изменений.

Добровольцы также сообщили об улучшении сна и снижении тревожности. Показатели индекса нарушений сна снизились со среднего значения 7,85 в начале исследования до 5,75 к концу третьей недели.

По словам ученых, их удивило отсутствие воздействия погружений на настроение людей. Предыдущие наблюдения показывали, что плавание в холодной воде часто вызывает эмоциональный подъем.

Специалисты считают, что такой результат обусловлен экспериментов в лаборатории, тогда как более ранние работы затрагивали купание в море и других природных водоемах. Пребывание на природе может приносить людям дополнительную радость, отметили исследователи.