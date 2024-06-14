Ученые назвали перспективный тип планет для поиска внеземной жизни

В то же время поиски жизни в системах с погасшими светилами потребуют, чтобы окружающие белые карлик планеты каким-то образом уцелели на одной из последних стадий жизни звезды, когда она раздувается в 100 раз и превращается в красного гиганта. В ходе этой фазы звезды поглощают ближайшие миры. Такая судьба ждет и Землю, но это случится только через 5 млрд лет.