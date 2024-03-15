Ученые назвали новую причину облысения

Алопеция — это распространенная форма зонального выпадения волос. Заболевание относится к аутоиммунным, а выражается в виде нескольких округлых залысин на голове или в районе бороды.
Среди возможных факторов ученые называют стресс и и другие болезни, но зачастую явные причины возникновения недуга отсутствуют. Алопеция может проявиться внезапно и возникнуть у людей с генетической предрасположенностью к ней.
Ученые знают о влиянии микрофлоры кишечника на работу иммунитета и риск возникновения таких аутоиммунных болезней, как псориаз. Однако связь бактерий желудочно-кишечного тракта с облысением изучена в меньшей степени. Поэтому ученые из Дерматологической больницы Ханчжоу (КНР) решили восполнить этот пробел.
В научной работе, опубликованной в журнале International Journal of Dermatology, ученые проанализировали результаты предыдущих исследований и выяснили, что некоторые виды кишечных бактерий, таких как такие как Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium (группа xylanophilum) и Phascolarctobacterium, способны защитить организм от выпадения волос. В то же время микроорганизмы Ruminococcaceae UCG-003 связаны с риском очаговой алопеции.
Предыдущие исследования показали, что жиры, которые вырабатывают некоторые микробы в кишечнике, могут влиять на то, как человек реагирует на воспаление. Это согласуется с концепцией «кишечник-кожа», согласно которой кожный покров зависит от состояния ЖКТ.
Ученые подчеркнули, что необходимо проводить дальнейшие исследования, чтобы полностью понять процесс влияний микробиома кишечника на алопецию. Они надеются, что, разобравшись в механизмах влияния ЖКТ на облысение, можно будет разработать стратегии для борьбы с заболеванием и его профилактики.
Ранее бактерии в кишечнике связали с потерей зрения.
Анна Морозова