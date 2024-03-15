Ученые назвали новую причину облысения

В научной работе, опубликованной в журнале International Journal of Dermatology, ученые проанализировали результаты предыдущих исследований и выяснили, что некоторые виды кишечных бактерий, таких как такие как Butyricimonas, Enterorhabdus, Eubacterium (группа xylanophilum) и Phascolarctobacterium, способны защитить организм от выпадения волос. В то же время микроорганизмы Ruminococcaceae UCG-003 связаны с риском очаговой алопеции.