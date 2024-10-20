Ученые назвали неожиданный полезный эффект от фильмов о супергероях

Хотя участники экспериментальной группы не давали значительно больше шоколада по сравнению с контрольной группой, влияние фильма на просоциальное поведение было замечено через увеличение эмпатии. Это говорит о том, что чувство связи с героем и понимание его мотивов может побудить зрителей быть более щедрыми и полезными в своих реальных действиях.