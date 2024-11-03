Ученые назвали максимальный возраст человека

Сингапурские и американские ученые провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, что способности организма к восстановлению истощаются между 120 и 150 годами. Также исследователи заявили, что рекорд долголетия может быть побит до следующего тысячелетия.
Изучение способности людей к восстановлению после различных повреждений началось два года назад. Чтобы оценить максимальную продолжительность жизни человека, ученые проанализировали данные сотен тысяч добровольцев, используя искусственный интеллект. При анализе учитывались возраст человека, его образ жизни и состояние здоровья, в том числе последствия различных болезней, сообщает издание.
По словам исследователей, в разработке находятся методики, благодаря которым процесс старения можно будет замедлить настолько, что человек сможет прожить и 200 лет.
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