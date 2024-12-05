Ученые назвали лучшую альтернативу мясу и молоку

Ученые назвали сокращение потребления мяса и молочных продуктов необходимым для снижения того влияния, которое производство пищи оказывает на экологию. Они отметили, что на сектор животноводства приходится большая часть всех выбросов парниковых газов, связанных с производством продуктов питания, и около 20% выбросов парниковых газов в целом.
Предприятия реагируют на растущую экологическую и медицинскую осознанность населения, предлагая все большее разнообразие мясных и молочных альтернатив. К ним относятся продукты, имитирующие структуру мяса, — вегетарианские бургеры и вегетарианские сосиски (часто на основе сои или гороха), а также соевые, овсяные, миндальные и рисовые напитки.
Вдобавок есть традиционные мясные альтернативы — тофу или темпе на основе сои.
Исследователи отметили, что выбор специализированных заменителей мяса и молока может помочь потребителям в переходе к растительному питанию, однако многие потребители опасаются их влияния на здоровье, а также обеспокоены высокой стоимостью.
По мнению исследователей, выбор бобовых вместо мяса и молока позволил бы сократить дисбаланс в питании в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, Великобритания и другие страны Европы, в два раза, а смертность от заболеваний, связанных с питанием, — на одну десятую. Особенно высоко ученые оценили темпе — традиционный индонезийский продукт из ферментированных соевых бобов, который сохраняет большую часть питательных свойств сои без особой обработки или добавок.
Почти 2% населения России относят себя к вегетарианцам, а около 700 тыс. человек называют себя веганами, говорилось в исследовании экспертов «Винного гида России». В процессе производства вина могут использоваться вещества животного происхождения, однако вина для веганов изготавливаются без таких компонентов.
«На одном из финальных шагов производства — при оклейке — для стабилизации вина и удаления из него посторонних частиц, осадка могут быть использованы вещества животного происхождения. Например, для устранения мелких частиц, не поддающихся удалению при механической фильтрации, могут быть использованы рыбий клей, желатин, яичный белок или казеин (белок молока)», — заключили эксперты. Чтобы избежать использования животных компонентов, виноделы применяют вещества растительного или минерального происхождения.