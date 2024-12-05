Ученые назвали лучшую альтернативу мясу и молоку

По мнению исследователей, выбор бобовых вместо мяса и молока позволил бы сократить дисбаланс в питании в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, Великобритания и другие страны Европы, в два раза, а смертность от заболеваний, связанных с питанием, — на одну десятую. Особенно высоко ученые оценили темпе — традиционный индонезийский продукт из ферментированных соевых бобов, который сохраняет большую часть питательных свойств сои без особой обработки или добавок.