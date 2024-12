Ученые назвали лучшую альтернативу мясу и молоку

С точки зрения питательности, стоимости, влияния на экологию и здоровье, фасоль и горох могут рассматриваться как альтернатива мясу и молоку, заключили ученые Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета. Их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.