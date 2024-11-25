Ученые назвали лучший способ оправданий за сорванный дедлайн

Команда провела 18 экспериментов, в которых задействовали 6982 человека. Добровольцам предложили оценить различные проекты, сообщив, что часть из них выполнили заранее, часть — в назначенный срок, а остальные — с нарушением дедлайна.
Результаты показали, что досрочная сдача работы не влияет на ее восприятие. Причем неважно, насколько сотрудник опередил график — на три недели или на три часа.
Однако даже небольшое нарушение дедлайна значительно ухудшало восприятие выполненной задачи, даже если ее результаты не отличались от аналогичных, но выполненных в оговоренные сроки.
Степень негативности оценки просроченного дедлайна варьировалась от теста к тесту, но оставалась существенной.
Например, в одном сценарии с использованием шкалы от −3 до +3 одна и та же работа получала среднюю оценку 0,53, когда она была помечена как сданная вовремя, и 0,07, когда она была помечена как сданная с опозданием на день.
Ученые также выяснили, что пропуск дедлайна вредит репутации работника, даже если до этого момента у него не было проблем с пунктуальностью.
Исследователи уточнили, что негативный эффект от нарушения сроков можно сгладить, четко объяснив причину возникших проблем, особенно если они возникли по независящим от вас причинам.