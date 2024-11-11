Ученые назвали лучшие стратегии для похудения

Исследования показали, что люди, которые стараются придерживаться такого интервального голодания, естественным образом потребляют примерно на 200 калорий меньше каждый день. Дополнительно ученые установили, что лучше всего худеют те, кто предпочитает утром и днем питаться плотно, а вечером довольствоваться легким ужином.