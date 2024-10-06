Ученые назвали лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем Дракониды

Хотя Дракониды — не самый сильный метеорный поток в году, его удобно наблюдать на протяжении всей ночи. Это связанно с тем, что радиантная точка звездопада — созвездие Дракона — расположено рядом с Полярной звездой. Дракон всегда виден в Северном полушарии при ясном небе.