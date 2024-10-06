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Ученые назвали лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем Дракониды

Астрономы напомнили о приближении ежегодного метеоритного дождя Дракониды, пик которого в 2024 году выпадет на 8 и 9 октября.

Источник: NASA

Об этом сообщает портал Live Science.

Хотя Дракониды — не самый сильный метеорный поток в году, его удобно наблюдать на протяжении всей ночи. Это связанно с тем, что радиантная точка звездопада — созвездие Дракона — расположено рядом с Полярной звездой. Дракон всегда виден в Северном полушарии при ясном небе.

Созвездие Дракона можно найти над ковшом Большой Медведицы и узнать по зигзагообразному «хвосту».

Дракониды — переменный метеоритный поток, который обычно производит около 10 метеоров в час во время своего пика.

Ожидается, что вечер 8 октября будет благоприятен для наблюдения за звездопадом из-за растущей фазы Луны. Это значит, что небо не будет засвечено большим количеством лунного света.

Астрономы отметили, что Дракониды не имеют к созвездию Дракона прямого отношения и случаются, когда Земля проходит через облако каменистых обломков от кометы 21P/Giacobini-Zinner, пересекающей орбиту нашей планеты раз в 6,5 лет.