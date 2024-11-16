Ученые назвали главные полезные свойства яиц

Также в исследовании изучалась связь между потреблением яиц и когнитивными функциями людей среднего и пожилого возраста. Среди 531 участниц женского пола наименьшее ухудшение краткосрочной и долгосрочной памяти продемонстрировали те, кто употреблял больше яиц. Такой связи не было выявлено среди мужчин с большим количеством этого продукта в рационе.