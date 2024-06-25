Ученые назвали главную функцию языка

Согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира Уорфа, структура языка определяет мышление и способ познания реальности. Ученые, как правило, относятся к этому предположению скептически, хотя наличие как таковой связи между языком и различными психическими процессами не отрицают.
Ученые из США проанализировали данные из области неврологии и смежных дисциплин за последние 20 лет и пришли к выводу, что в современном мире язык прежде всего необходим для коммуникации, а уже потом — для мышления. Работа опубликована в журнале Nature.
Результаты исследования афазии (отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи в нарушением ее восприятия при сохранении слуха) показали, что все изученные формы мышления возможны без языка. Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила, что в когнитивных процессах не участвует языковая сеть (области мозга, которые отвечают за обработку слов и связей между ними).
Гипотезу о том, что язык предназначен для общения, ученые подкрепили межъязыковыми тенденциями. Так, носители языков, как правило, пытаются упростить синтаксическую структуру высказываний, предпочитают определенный порядок слов.
Подобные явления трудно объяснить, исходя из представления, что язык используется для внутреннего осмысления, и не обращая внимания на то, как с его помощью формулируются и обрабатываются высказывания. Авторы работы пришли к выводу, что формулировка в первую очередь выполняет коммуникативную функцию.
По словам ученых, хоть язык не служит основой для мыслительных процессов, он изменил человеческую культуру, предоставив людям возможность передавать знания из поколения в поколение.
Ранее лингвисты выяснили, что люди, живущие в теплых регионах, говорят громче тех, кто живет в холодных.
Анна Морозова