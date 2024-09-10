Ученые назвали главное качество психики, помогающее добиваться успеха

«Мы считали, что высокосознательные люди просто чаще задействуют свою силу воли, чем их менее сознательные сверстники. Но это не так. Добросовестные люди не контролируют себя больше, чем другие. На самом деле, исследования показали, что они тратят меньше времени на сдерживание своенравных желаний», — объяснил профессор психологии Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Брент Робертс.