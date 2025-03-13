Ученые назвали фактор, замедляющий восстановление после тренировок

Ученые решили выяснить, как циркадные ритмы в стволовых клетках мышц влияют на восстановление тканей в зависимости от времени дня. Исследователи изучили поврежденные и неповрежденные мышечные клетки в разное время. Оказалось, что степень воспалительного ответа зависит от суточного ритма. Этот процесс имеет первостепенное значение в регенерации. Дело в том, что он регулирует работу нейтрофилов — иммунных клеток, которые первыми реагируют на повреждения.