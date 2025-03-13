Ученые назвали фактор, замедляющий восстановление после тренировок

Они провели эксперимент на мышах. Он показал, что травма мышц заживает быстрее, если она произошла в период естественной активности организма.
Как рассказала ведущий автор исследования Клара Пик, в каждой клетке находятся молекулярные циркадные часы. Это такая группа генов, которая регулирует многие физиологические процессы. Она синхронизирует их с суточными ритмами. От этих генов зависят сон, обмен веществ, температура тела и уровень гормонов.
Ученые решили выяснить, как циркадные ритмы в стволовых клетках мышц влияют на восстановление тканей в зависимости от времени дня. Исследователи изучили поврежденные и неповрежденные мышечные клетки в разное время. Оказалось, что степень воспалительного ответа зависит от суточного ритма. Этот процесс имеет первостепенное значение в регенерации. Дело в том, что он регулирует работу нейтрофилов — иммунных клеток, которые первыми реагируют на повреждения.
«Мы обнаружили, что после травмы клетки обмениваются сигналами гораздо активнее, если повреждение произошло в период бодрствования», — пояснила Клара Пик. Это также доказывает, что регенерацию мышц контролирует взаимодействие стволовых и иммунных клеток.
Также ученые выяснили, что циркадные ритмы влияют на уровень NAD+. Это кофермент, участвующий в выработке энергии и сотнях метаболических процессов. Используя генетически модифицированную модель мышей, ученые повысили концентрацию NAD+ в стволовых клетках мышц. Это в итоге усилило воспалительный ответ и привлекло нейтрофилы, что ускорило заживление поврежденных тканей.
Таким образом, исследование показывает, почему смена часовых поясов и переход на летнее время могут нарушать циркадные ритмы и замедлять восстановление мышц. Результаты этого исследования полезны в том числе людям с посменным графиком работы. Ученые предполагают, что их выводы могут потенциально объяснить нарушенную регенерацию мышц при диабете, ожирении и старении (для них тоже характерно нарушение циркадных ритмов).
Теперь исследователям нужно изучить механизмы, с помощью которых NAD+ регулирует иммунный ответ, и как они изменяются при различных заболеваниях.
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