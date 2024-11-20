Ученые назвали фактор, при котором лишний вес не влияет на продолжительность жизни

Оказалось, что уровень кардиореспираторной подготовки человека служит более надежным индикатором здоровья, чем лишний вес и даже ожирение. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM).
Команда рассмотрела 20 научных работ с общим размером выборки 398,7 тыс. взрослых из разных стран. Физическая форма участников в большинстве случаев оценивалась по количеству баллов, набранных в ходе практических тестов.
Оказалось, что подтянутые люди во всех категориях ИМТ имели статистически схожие риски ухода из жизни от всех причин или сердечно-сосудистых заболеваний.
Напротив, люди в плохой физической форме во всех категориях ИМТ показали в два-три раза более высокий риск летального исхода как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с подтянутыми людьми с нормальным весом.
Фактически, подтянутые люди с ожирением имели значительно более низкий риск преждевременного хода из жизни по сравнению с неподтянутыми людьми с нормальным весом.
По словам ученых, полчаса быстрой ходьбы в день несколько раз в неделю помогут значительно продлить жизнь людям, ведущим малоподвижный образ жизни.
Исследователи добавили, что кардиореспираторные тренировки приносят здоровью больше пользы по сравнению с диетами и упражнениями, направленными на потерю веса.