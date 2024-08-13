Ученые назвали эффективный инструмент воспитания

Юмор — хороший инструмент воспитания. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания, пишет News Medical.
Исследователи опросили 312 человек 18−45 лет. Более половины опрошенных заявили, что их родители использовали в воспитании юмор. 71,8% из этой части респондентов согласны, что он может быть эффективным инструментом воспитания. Большинство также сообщили, что уже используют или собираются использовать юмор при воспитании своих детей.
Кроме того, ученые обнаружили связь между шутками родителей и тем, как их дети воспринимают свое воспитание и каковы их отношения с родителями сегодня. Среди тех, чьи родители любили пошутить, 50,5% заявили, что у них хорошие отношения. Еще 44,2% считают, что родители хорошо справились с их воспитанием.
Среди тех, чьи матери и отцы не использовали юмор, лишь 2,9% были в хороших отношениях с ними. Здесь только 3,6% опрошенных заявили, что родители хорошо их воспитали. Такие резкие различия между двумя группами стали неожиданностью для команды ученых.
Первый автор исследования Люси Эмери отметила, что между бизнесом и воспитанием детей есть нечто общее — оба являются иерархическими. В бизнесе юмор, как уже показали исследования, помогает снизить иерархию, благодаря чему улучшается среда сотрудничества и снижается градус напряжения. Отношения между родителями и детьми не столь формальны, но стрессовые ситуации здесь тоже случаются. Теперь ученые полагают, что в подобных ситуациях на помощь может прийти юмор. Он снизит напряжение и иерархию, в результате чего обе стороны будут чувствовать себя лучше.
Таким образом, результаты исследования ученых указывают на то, что большинство людей рассматривают юмор как эффективный инструмент воспитания. Эксперты отмечают, что их работа стала лишь началом более крупного исследования. Они намерены продолжить работу, чтобы узнать больше о связи между использованием юмора в воспитании детей и прочностью отношений с родителями в будущем.
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Айгуль Сабитова