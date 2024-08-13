Ученые назвали эффективный инструмент воспитания

Первый автор исследования Люси Эмери отметила, что между бизнесом и воспитанием детей есть нечто общее — оба являются иерархическими. В бизнесе юмор, как уже показали исследования, помогает снизить иерархию, благодаря чему улучшается среда сотрудничества и снижается градус напряжения. Отношения между родителями и детьми не столь формальны, но стрессовые ситуации здесь тоже случаются. Теперь ученые полагают, что в подобных ситуациях на помощь может прийти юмор. Он снизит напряжение и иерархию, в результате чего обе стороны будут чувствовать себя лучше.