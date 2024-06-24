Ученые назвали доступный способ облегчить боль в пояснице

В эксперименте участвовали более 700 добровольцев, которые перенесли приступ сильной боли в пояснице ранее. Их разделили на две группы. В первой каждому участнику разработали индивидуальную программу ходьбы и рекомендовали посетить шесть групповых сеансов физиотерапии под руководством врача, а испытуемые из второй не меняли свой образ жизни. Наблюдение длилось от одного года до трех лет.