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Ученые назвали доступный способ облегчить боль в пояснице

Достаточно просто ходить.

Источник: Freepik

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) установили, что ходьба эффективно устраняет боль в пояснице у взрослых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В эксперименте участвовали более 700 добровольцев, которые перенесли приступ сильной боли в пояснице ранее. Их разделили на две группы. В первой каждому участнику разработали индивидуальную программу ходьбы и рекомендовали посетить шесть групповых сеансов физиотерапии под руководством врача, а испытуемые из второй не меняли свой образ жизни. Наблюдение длилось от одного года до трех лет.

В итоге ученые обнаружили, что добровольцы из первой группы реже испытывали боль в пояснице по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, у испытуемых из первой группы период без рецидивов боли был более длительным (208 дней), чем у участников из контрольной (112 дней).

Пока ученые не могут точно сказать, как ходьба облегчает боль в пояснице. Они предположили, что эта активность предполагает совершение мягких колебательных движений, постепенно укрепляющих структуры позвоночника и окружающие их мышцы.

Укрепить мышцы поясницы и в целом всего тела поможет еще одно упражнение. Эксперт рассказал, что плавание полезно как для физического, так и для психического здоровья.

Анна Морозова